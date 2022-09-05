بين خطأ و"حرب هجينة".. الغاز يضع روسيا وأوروبا على خط الاتهامات

وأكد المستشار الألماني "شولتز"، الأحد، أنه حتى لو كانت ألمانيا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز من روسيا، فإنها "قادرة على مواجهة فصل الشتاء"، معتبرًا أن روسيا لم تعد "موردًا موثوقًا للطاقة"، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".