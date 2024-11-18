"البديوي": موقف مجلس التعاون من الأزمة الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية- الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
جاء ذلك خلال استقباله، بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم، سفير أوكرانيا لدى المملكة العربية السعودية أناتولي بيترينكو.
وبيّن "البديوي" أن دول المجلس تقوم بجهود للوساطة، وتدعم كل الجهود الإقليمية والعالمية الأخرى لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيًا، وتغليب لغة الحوار وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات، ومنها سبل تعزيز العلاقات الخليجية- الأوكرانية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.