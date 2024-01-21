"جندي ميت أفضل من جندي مخطوف".. جيش الاحتلال اعتمد بروتوكول "هانيبال" منذ الـ 7 من أكتوبر

يذكر أن بروتوكول "هانيبال"، يسمح بمنع الاختطاف حتى على حساب قتل المختطف من الجنود والمدنيين، إذ تم منذ العام 2000 إلغاؤه مرارًا وتكرارًا، بعد أن تحفظ عليه غالبية رؤساء أركان الجيش، لكنه عاد ليطارد الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، بعد أن تكشف استعماله بأكثر من حادثة وتسبب بمقتل جنود ومدنيين.