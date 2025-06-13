"الأسد الصاعد".. كيف اتخذت إسرائيل قرار مهاجمة إيران في اللحظات الأخيرة وسط سرية مشددة؟

كشفت إسرائيل أن قرار تنفيذ الهجوم الجوي على منشآت نووية وعسكرية داخل إيران، فجر الجمعة، تم اتخاذه في اللحظات الأخيرة، بعد ما وصفته بـ"استنفاد كافة البدائل الدبلوماسية".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في تصريحات نُشرت على موقع الوزارة ونقلتها شبكة "NBC News"، إن العملية التي حملت الاسم الرمزي "الأسد الصاعد"، جاءت كرد على رفض طهران التوقف عن تطوير برنامجها النووي، مضيفًا: "العالم فهم أن الإيرانيين لم يكونوا مستعدين للتراجع، وكان علينا أن نوقفهم. أيام صعبة تنتظرنا، لكن لا خيار آخر أمامنا".
وبحسب تقرير لقناة "i24 News"، عُقد اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مساء الخميس بشكل عاجل وسري. ورغم دعوة الوزراء بحجة مناقشة تطورات تتعلق بحركة "حماس"، إلا أن الاجتماع خُصص بالكامل لمناقشة الضربة المرتقبة على إيران.
وتمت مصادرة هواتف الوزراء قبل بدء الجلسة، وأُعيدت لهم عند الثالثة فجرًا. وخلال الاجتماع، طُلب من كل وزير إبداء موقفه علنًا من العملية، بهدف إصدار القرار بالإجماع.
وأوضحت المصادر أن "الكابينت" وافق بالإجماع على تنفيذ الهجوم باعتباره "هجومًا وقائيًا على البرنامج النووي الإيراني". واستمر الاجتماع لساعات، ناقش خلالها الوزراء خطتي التصويت والتنفيذ، ثم وقّعوا على وثيقة تُلزمهم بحفظ السرية.
وأفاد التقرير أن بعض الوزراء أبدوا قلقهم من احتمال رصد طهران للهجوم قبل تنفيذه، مما قد يؤدي إلى إفشاله، إلا أن الجيش الإسرائيلي نفّذ العملية بدقة فجر الجمعة، في واحدة من أكثر الضربات إثارة في مسار الصراع الإسرائيلي-الإيراني.