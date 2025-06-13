"الأسد الصاعد".. كيف اتخذت إسرائيل قرار مهاجمة إيران في اللحظات الأخيرة وسط سرية مشددة؟

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في تصريحات نُشرت على موقع الوزارة ونقلتها شبكة "NBC News"، إن العملية التي حملت الاسم الرمزي "الأسد الصاعد"، جاءت كرد على رفض طهران التوقف عن تطوير برنامجها النووي، مضيفًا: "العالم فهم أن الإيرانيين لم يكونوا مستعدين للتراجع، وكان علينا أن نوقفهم. أيام صعبة تنتظرنا، لكن لا خيار آخر أمامنا".