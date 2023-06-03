وصول 3 أوروبيين أفرجت عنهم إيران إلى بلجيكا في صفقة تبادل سجناء

وصل مواطن دنماركي وإيرانيان "نمساويان" كانوا سجناء في إيران، ليل الجمعة السبت، إلى مطار ميلسبروك في بلجيكا التي نظّمت عملية الإجلاء عبر سلطنة عُمان.
وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس بأن الطائرة الطبية الصغيرة التي نقلتهم من مسقط هبطت قُبيل الساعة 2:45 (00:45 ت غ) في هذا المطار العسكري قرب بروكسل.
وكانت في استقبالهم وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب؛ يرافقها دبلوماسيون دنماركيون ونمساويون.
وقال المتحدث باسم الحكومة البلجيكية، إنه "إضافة إلى المواطنَيْن النمساويَّيْن الاثنين، فقد تمّ إطلاق سراح سجين دنماركي ثالث كجزءٍ من الصفقة الأخيرة لتبادل السجناء مع بلجيكا".