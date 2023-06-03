وصول 3 أوروبيين أفرجت عنهم إيران إلى بلجيكا في صفقة تبادل سجناء

وصل مواطن دنماركي وإيرانيان "نمساويان" كانوا سجناء في إيران، ليل الجمعة السبت، إلى مطار ميلسبروك في بلجيكا التي نظّمت عملية الإجلاء عبر سلطنة عُمان.