قدمت 41 مليون وجبة لسكان غزة.. ما هي منظمة "المطبخ العالمي" التي اغتالت "إسرائيل" موظفيها الـ7؟

وأسس منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، خوسيه أندريس الذي وُلِد في إسبانيا، ثم سافر إلى الولايات المتحدة وعمره 21 عامًا وليس في جيبه سوى 50 دولارًا، وقد باشر مهنة الطبخ عندما كان شابًا في الجيش الإسباني، ثم أصبح طباخًا معروفًا في الولايات المتحدة بعد ثلاثين عامًا من العمل في هذا المجال، وكان دائمًا يسأل نفسه: كيف يمكن أن "نغير العالم إلى الأحسن بواسطة المساعدات الغذائية"، وكتب خوسيه أندريس على الموقع الإلكتروني لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" أن "المنظمة بدأت من فكرة بسيطة تقاسمتها مع زوجتي باتريسيا مفادها: عندما يشكو الناس من الجوع، يجب إرسال الغذاء لهم. اليوم وليس غدًا".