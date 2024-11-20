"لم يعد يستخدم".. الخط الساخن بين أميركا وروسيا أداة تهدئة أم ذكرى من الماضي؟

في ظل تصاعد التوترات بين روسيا والولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، يبرز السؤال حول فعالية الخط الساخن بين الكرملين والبيت الأبيض في تخفيف حدة الأزمات، وذلك بعد أن أعلن الكرملين اليوم (الأربعاء) أن خطاً ساخناً خاصاً موجوداً لتخفيف الأزمات بين الكرملين والبيت الأبيض غير مستخدم حالياً، فهل هذا الخط الساخن، الذي أنشئ في عام 1963، قادر على احتواء التصعيد النووي المحتمل؟