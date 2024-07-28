رئيس وزراء بريطانيا يطالب باتخاذ "خطوات فورية" نحو وقف إطلاق النار في غزة

وفي التفاصيل، جاء في بيان لمكتب ستارمر "قال رئيس الوزراء إنه يجب اتخاذ خطوات فورية نحو وقف إطلاق النار حتى يتسنى إطلاق سراح الرهائن ووصول المزيد من المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها".