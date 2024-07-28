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رئيس وزراء بريطانيا يطالب باتخاذ "خطوات فورية" نحو وقف إطلاق النار في غزة

شدد على أهمية إطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها
كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا
كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا

أبلغ رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بضرورة اتخاذ "خطوات فورية" نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي التفاصيل، جاء في بيان لمكتب ستارمر "قال رئيس الوزراء إنه يجب اتخاذ خطوات فورية نحو وقف إطلاق النار حتى يتسنى إطلاق سراح الرهائن ووصول المزيد من المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف البيان "كرر رئيس الوزراء دعمه المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي"، ووفقًا لسكاي نيوز عربية.

والتقى ستارمر مع هرتسوغ في باريس حيث يحضر الاثنان دورة الألعاب الأولمبية.

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