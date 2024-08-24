"مواجهات نووية منسّقة لروسيا والصين وكوريا الشمالية".. وخطة أمريكية سرية جدًّا!

علّقت كوريا الشمالية على تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة قامت بمراجعة خطتها الاستراتيجية النووية.
وتعهّدت كوريا الشمالية "بتعزيز قدراتها النووية الاستراتيجية بكل الطرق للسيطرة على كافة أشكال التحدّيات الأمنية التي قد تنتج عن خطة واشنطن المعدلة والقضاء عليها"؛ حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
وذكرت الوكالة أنّ وزارة الخارجية الكورية الشمالية "تعبّر عن قلقها الشديد، وتُدين بشدة وترفض سلوك الولايات المتحدة". وأضافت: أن كوريا الشمالية تعهّدت بالمضيّ قدمًا في بناء قوة نووية كافية وموثوقة بما يكفي للدفاع بحزم عن سيادتها.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على خطة أمريكية في مارس الماضي تقضي بالاستعداد لمواجهات نووية منسّقة محتملة بين روسيا والصين وكوريا الشمالية.
وأضافت: أنّ الخطة السرية جدًّا تعيد توجيه استراتيجية الردع الأمريكية لأول مرة بشكل يركز على التوسع السريع للصين في ترسانتها النووية؛ وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إنّ تغيير الخطط الاستراتيجية الأمريكية جذريًّا تحت تأثير البيئة النووية الجديدة؛ يعتبر مسألة وقت.