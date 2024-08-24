"مواجهات نووية منسّقة لروسيا والصين وكوريا الشمالية".. وخطة أمريكية سرية جدًّا!

وذكرت الوكالة أنّ وزارة الخارجية الكورية الشمالية "تعبّر عن قلقها الشديد، وتُدين بشدة وترفض سلوك الولايات المتحدة". وأضافت: أن كوريا الشمالية تعهّدت بالمضيّ قدمًا في بناء قوة نووية كافية وموثوقة بما يكفي للدفاع بحزم عن سيادتها.