مُسيرة أوكرانية تُشعل النيران في مستودع نفط روسي بمنطقة حدودية

اشتعلت النيران في خزان للنفط في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، اليوم (الأربعاء) على إثر هجوم بطائرة مُسيّرة في عملية تتكرر بشكل متزايد بعد عامين من الحرب.
وقال حاكم منطقة كورسك الروسية رومان ستاروفويت، على تطبيق "تلغرام": "تسبب هجوم بطائرة مُسيّرة أوكرانية في منطقة يليزنوغورسكي في نشوب حريق في مستودع للوقود ومواد التشحيم"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف "ستاروفويت": "إن النيران اشتعلت في الخزان الوقود، ولا ضحايا".
وأظهر في مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي خزانًا واحدًا على الأقل متضررًا تشتعل فيه النيران وينبعث دخان أسود.
وبعد دقائق أوضح "ستاروفويت" أن طائرة مسيرة أوكرانية ثانية أصابت خزانا نفطيا ولم يسفر الهجوم عن إصابات.
من جهتها، بيّنت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن المستودع مملوك لمجموعة التعدين فاريتشيف التابعة لشركة الصلب "ميتالو-إينفست" التي أسسها رجل الأعمال القريب من السلطة أليشر عثمانوف.
ولم تُعلّق وزارة الدفاع الروسية على هذا الهجوم، لكنها ذكرت أنها دمرت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية ليل الثلاثاء الأربعاء، اثنتان فوق منطقة فورونج وأخرى فوق منطقة بيلغورود، وكلاهما عند الحدود مع أوكرانيا.