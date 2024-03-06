مُسيرة أوكرانية تُشعل النيران في مستودع نفط روسي بمنطقة حدودية

اشتعلت النيران في خزان للنفط في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، اليوم (الأربعاء) على إثر هجوم بطائرة مُسيّرة في عملية تتكرر بشكل متزايد بعد عامين من الحرب.