قبل يوم من مناظرتهما الأولى.. تعادل السباق بين "ترامب" و"هاريس"

استعد دونالد ترامب لمناظرته مع كامالا هاريس من خلال إظهار التطرف، الذي قد يلعب دورًا في تحذير "هاريس" بأنه "رجل غير جاد ويشكل تهديدًا خطيرًا" إذا عاد إلى البيت الأبيض، حيث هدد "ترامب" من أنه سيسجن الخصوم الذين يعتبرهم محتالين؛ وتعهد بالعفو عن مثيري الشغب في السادس من يناير؛ وهاجم النساء اللواتي اتهمنه بسوء السلوك الجنسي؛ وقضى ساعات في الأيام الأخيرة في خطب غير مترابطة أحيانًا أثارت تساؤلات حول حالته العقلية.
ولكن استطلاعات الرأي الجديدة قبل المواجهة التي ستجري غداً (الثلاثاء) في فيلادلفيا تظهر أن السباق متعادل على المستوى الوطني، مما يشير إلى أن الزخم الذي حققته "هاريس" بعد استبدال الرئيس جو بايدن في التذكرة لم يسفر عن تقدم حاسم، ويبين ضيق السباق جاذبية "ترامب" المستمرة لعشرات الملايين من الأمريكيين، بينما يسعى إلى عودة سياسية، كما يبين المهمة الضخمة التي تواجه "هاريس" وهي تحاول إنقاذ انتخابات بدا أن الديمقراطيين محكوم عليهم بخسارتها قبل انسحاب "بايدن".
وهذا يجعل مناظرة الثلاثاء - الأولى منذ المواجهة الحاسمة على "سي إن إن" في يونيو، التي أنهت في النهاية حملة "بايدن" - الحدث الأكثر أهمية المقرر قبل يوم الانتخابات، وتسلط طريقة استعداد كل مرشح الضوء على المسارات المختلفة، التي يمكن للأمريكيين اختيارها في نوفمبر والتباين الحاد في أسلوب الرئاسة، الذي سينتج عن ذلك إذا تولت "هاريس" أو "ترامب" منصب المكتب البيضاوي.
وتختبئ "هاريس" في بيتسبرغ مع الموظفين لصقل مهاراتها لمواجهة "ترامب" في المناظرة، ويشدد اختيارها لبنسلفانيا للاستعداد على الأهمية الحاسمة للولاية، التي يتعين عليها على الأرجح الفوز بها لتولي الرئاسة، وأخبر أحد المصادر شبكة "سي إن إن" أن مستشاريها يعملون على كيفية تعاملها مع قاعدة تنص على إسكات الميكروفون الخاص بأحد المرشحين أثناء حديث الآخر. وكانت نائبة الرئيس قد ضغطت من أجل إلغاء هذا القيد على أمل أن تتمكن من استخدام مهاراتها كمدعية عامة سابقة لتوبيخ ترامب في الوقت الفعلي. لكنها قالت للصحفيين، "أنا مستعدة"، أثناء قيامها بنزهة في مدينة الصلب أمس مع زوجها دوغ إمهوف.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وكلية سيينا ونُشر أمس، أن 28٪ من الناخبين المحتملين بحاجة إلى معرفة المزيد عن "هاريس"، مقابل 9٪ فقط يقولون الشيء نفسه عن منافسها. وهذا يمثل مجالًا محتملًا للنمو بالنسبة لنائبة الرئيس، لكنها تواجه أيضًا ضغوطًا لشرح الانقلابات السياسية بشأن قضايا مثل الهجرة والتكسير الهيدروليكي، مع إظهار المزيد من الدقة أكثر مما فعلت في بعض المقابلات الحادة في بداية فترة نائب الرئيس. وعزوفها عن الخضوع لمقابلات إعلامية رئيسية - باستثناء واحدة الشهر الماضي على "سي إن إن" - يعني أن المرشحة التي كافحت أحيانًا للتعبير عن حجج متماسكة في المواقف عالية الضغط والتلقائية تأتي إلى المناظرة دون الكثير من الخبرة الأخيرة في القتال السياسي العدائي.
وتوسل مؤيدو "ترامب" إليه منذ أيام للتركيز على قضايا مثل الاقتصاد والهجرة والأمن القومي وتجنب السلوك المتعجرف، الذي قد يلعب دورًا في حجة "هاريس" بأن الوقت قد حان لكي يمضي البلد قدمًا بعيدًا عن المرارة والفوضى، التي يمثلها بالنسبة للعديد من الناخبين. والنظرية الجمهورية هي أن "هاريس"، بصفتها عضوًا رئيسيًا في إدارة غير شعبية، غير مناسبة للعمل كعامل تغيير سياسي.
ولكن سلوك "ترامب" قبل المناظرة يفسر القلق من أنه سيفسد التباين الواضح مع منافسته، فلم يكن "ترامب" مستعدًا لضبط نفسه في الأيام الأخيرة، وفي التطور الأكثر تهديدًا، استخدم الرئيس السابق يوم السبت شبكة "تروث سوشيال" الخاصة به لمهاجمة ما أسماه "الغش والخداع" من قبل الديمقراطيين في عام 2020، ثم انتقل إلى انتخابات 2024، محذرًا، "عندما أفوز، سيتم محاكمة هؤلاء الأشخاص الذين غشوا بأقصى ما يسمح به القانون، مما سيؤدي إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة حتى لا يحدث هذا الفساد في العدالة مرة أخرى." وهاجم "المحامين والنشطاء السياسيين والمانحين والناخبين غير الشرعيين ومسؤولي الانتخابات الفاسدين" الذين قال إنهم "سيواجهون المحاكمة بمستويات، للأسف، لم يسبق لها مثيل في بلدنا".
وعلى الرغم من الأدلة الجديدة على شخصية "ترامب" المضطربة والنجاح الذي حققته "هاريس" حتى الآن في تحسين أداء "بايدن" في السباق، فإن استطلاعات الرأي الأخيرة لا تظهر أي قائد واضح بينهما، وتحظى "هاريس" بمتوسط 49٪ من الدعم، بينما يحظى "ترامب" بنسبة 47٪ في أحدث استطلاع لشبكة "سي إن إن"، الذي يشمل استطلاعات أجريت بين 23 أغسطس و6 سبتمبر، ولا يختلف المتوسط الجديد كثيرًا عما كان عليه قبل المؤتمر الوطني الديمقراطي، عندما كانت "هاريس" تحظى بمتوسط 50٪ مقابل 48٪ لـ"ترامب" بين الاستطلاعات التي أجريت بين 1 و16 أغسطس.