قبل يوم من مناظرتهما الأولى.. تعادل السباق بين "ترامب" و"هاريس"

ولكن سلوك "ترامب" قبل المناظرة يفسر القلق من أنه سيفسد التباين الواضح مع منافسته، فلم يكن "ترامب" مستعدًا لضبط نفسه في الأيام الأخيرة، وفي التطور الأكثر تهديدًا، استخدم الرئيس السابق يوم السبت شبكة "تروث سوشيال" الخاصة به لمهاجمة ما أسماه "الغش والخداع" من قبل الديمقراطيين في عام 2020، ثم انتقل إلى انتخابات 2024، محذرًا، "عندما أفوز، سيتم محاكمة هؤلاء الأشخاص الذين غشوا بأقصى ما يسمح به القانون، مما سيؤدي إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة حتى لا يحدث هذا الفساد في العدالة مرة أخرى." وهاجم "المحامين والنشطاء السياسيين والمانحين والناخبين غير الشرعيين ومسؤولي الانتخابات الفاسدين" الذين قال إنهم "سيواجهون المحاكمة بمستويات، للأسف، لم يسبق لها مثيل في بلدنا".