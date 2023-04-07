مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية

نفّذ مستوطنون، اليوم الجمعة، سلسلة من الاعتداءات على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، واعتدوا على المزارعين، وأحرقوا مزرعة لفلسطيني في قرية فروش بيت دجن، وأغلقوا عدة طرق، ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة.