الجيش الإسرائيلي يكثّف غاراته الجوية على شمال قطاع غزة وجنوبه

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 27840 شهيداً وأكثر من 67300 جريح، ولا يزال آلاف من الضحايا تحت الرُكام وفي الطرقات، مع منع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.