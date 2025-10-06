بالفيديو.. استمرار الاشتباكات في حلب وسط سقوط ضحايا مدنيين وتوتر متصاعد بين الجيش و"قسد"

شهدت مدينة حلب، ليلة الثلاثاء، تصاعدًا في حدة الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة عدد من الأشخاص بينهم نساء وأطفال، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية.