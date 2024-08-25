صفارات الإنذار تدوي جنوب تل أبيب.. والقسام تعلن إطلاق صاروخ من طراز "مقادمة"

وأشارت إلى أن مصر لن تتنازل عن الانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل كامل، في حين أكدت أن مصر أبلغت الوفد الإسرائيلي، الأحد، أنها لن تنسق إلا مع الجانب الفلسطيني في معبر رفح.