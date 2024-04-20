"هدف مُعيّن قد تحقّق".. كوريا الشمالية تختبر "رأسًا حربيًّا كبيرًا جدًّا"

اختبرت كوريا الشمالية "رأسًا حربيًّا كبيرًا جدًّا" صُمّم لتحميله على صواريخ كروز استراتيجية؛ وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية، السبت، مضيفة أن البلاد أطلقت أيضًا نوعًا جديدًا من الصواريخ المضادّة للطائرات.