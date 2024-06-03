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ردًا على خامنئي.. الرئاسة الفلسطينية: شعبنا لا يحتاج إلى حروب لا تخدم طموحاته إلى الحرية

أكدت أن الشعب الفلسطيني هو أول المتأثرين بالحرب الإسرائيلية واستمرارها ويدفع ثمنها