سيناريو شمال غزة يتكرر بالجنوب.. و"الصحة العالمية" تُحذِّر من تفشِّي الأمراض المعدية

وتفصيلاً، أعربت المنظمة الدولية عن قلقها إزاء العبء المتزايد على المرافق الصحية في جنوب القطاع، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المعدية، مشيرة إلى أن عامليها الذين يقومون بتسليم المساعدات إلى مستشفى "الشفاء" شمالي القطاع ومستشفى "الأمل" في الجنوب شاهدوا "عشرات الآلاف من الأشخاص يفرون من الهجمات المكثفة في خان يونس ووسط غزة، وأشارت إلى أنهم يسافرون سيرًا على الأقدام وعلى الحمير وفي السيارات، وعلى طول الطريق يقومون ببناء ملاجئ من المواد الخردة.