أطباء بلا حدود: إنقاذ أكثر من 400 مهاجر قُبالة مالطا

في ظل استمرار الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أن سفينة إنقاذ تابعة لها استجابت لنداء استغاثة خلال إبحارها في "المتوسط"، وعملت على إنقاذ أكثر من 400 مهاجر قُبالة سواحل مالطا في عملية استغرقت 11 ساعة.
وقالت المنظمة في تغريدة إن سفينتها "جيو بارينتس" وبعد تلقيها إشارة الاستغاثة وصلت إلى القارب المليء بالمهاجرين عند الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء وسط أحوال جوية سيئة و"بعد أكثر من 10 ساعات من الملاحة في بحر هائج".
وأضافت: "مع لأسف، لم يسمح الطقس لفريقنا القيام بعملية الإنقاذ بشكل مباشر خشية تعريض حياة الناس وحياة الطاقم للخطر".
وتمكنت سفينة المنظمة في وقتٍ مبكرٍ من بعد الظهر من إرسال زوارقها السريعة إلى القارب، وفق تغريدتها المرفقة بصور تظهر قارب المهاجرين الأزرق والأبيض وعلى متنه أشخاصٌ يرتدون سترات نجاة.
وذكرت المنظمة أنه "بعد أكثر من 11 ساعة انتهت عملية الإنقاذ بات إجمالي 440 شخصاً، من بينهم 8 نساء و30 طفلاً، بأمان على متن جيو بارينتس يتلقون الرعاية من طاقمها".