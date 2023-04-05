أطباء بلا حدود: إنقاذ أكثر من 400 مهاجر قُبالة مالطا

وقالت المنظمة في تغريدة إن سفينتها "جيو بارينتس" وبعد تلقيها إشارة الاستغاثة وصلت إلى القارب المليء بالمهاجرين عند الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء وسط أحوال جوية سيئة و"بعد أكثر من 10 ساعات من الملاحة في بحر هائج".