بعد الهجمات وإيقاف الرحلات.."ميرسك" تخطط لتمرير 30 سفينة عبر قناة السويس

وبدأت جماعة الحوثي، التي تسيطر على أجزاءٍ من اليمن بعد سنوات من الحرب، في نوفمبر مهاجمة السفن التي تعبر البحر الأحمر، قائلة إن ذلك رد على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.