احتجاجًا على الهجمات.. "العراق" تستدعي القائمَ بالأعمال بالسفارة الأمريكية

استدعت الخارجيةُ العراقية القائمَ بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في بغداد "ديفيد بيركر"؛ احتجاجًا على الهجمات الأمريكية على الأراضي العراقية.
وأوضحت الخارجية العراقية أن الاستدعاء يأتي احتجاجًا على العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية.
وأضافت في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء: أنه سيتم تسليم "بيركر" مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداء الأمريكي الذي طال مواقعَ عسكرية ومدنية في منطقتَيْ عكاشات والقائم، مساء يوم أمس الجمعة.
وأعلن الجيشُ الأمريكي أنّه نفّذ ضربات جوية في العراق وسوريا استهدفت "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة متحالفة معه، وأوضح أن الضربات شملت أكثر من 85 هدفًا.
وأضاف: أن الأهداف تضمّنت مقرات قيادة وسيطرة، ومراكز استخبارات، ومخازن للصواريخ والمسيرات والذخائر والإمداد اللوجيستي تتبع للميليشيات والحرس الثوري، وكلها سهّلت هجمات على قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي.