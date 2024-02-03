احتجاجًا على الهجمات.. "العراق" تستدعي القائمَ بالأعمال بالسفارة الأمريكية

وأضافت في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء: أنه سيتم تسليم "بيركر" مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداء الأمريكي الذي طال مواقعَ عسكرية ومدنية في منطقتَيْ عكاشات والقائم، مساء يوم أمس الجمعة.