استطلاع: "بايدن" سيهزم "ترامب" بنقطة واحدة في الانتخابات لو أُجريت حالياً

كشف استطلاعٌ جديدٌ للرأي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ سيتفوق بفارق نقطة واحدة فقط على الرئيس السابق دونالد ترامب، لو جرت الانتخابات الرئاسية حالياً.
وقال نحو 40% من الناخبين المسجّلين في الاستطلاع الذي أجرته "رويترز"، بالتعاون مع "إبسوس"، إنهم سيصوّتون لمصلحة بايدن؛ المنتمي للحزب الديمقراطي إذا أُجريت الانتخابات اليوم، مقارنة بنسبة 39% اختاروا ترامب مرشح الحزب الجمهوري.
وأوضح نحو 28% من المشاركين في الاستطلاع، أنهم لم يحسموا خيارهم بعد أو ربما سيميلون إلى خيارات أخرى، منها الامتناع عن التصويت.
وأظهر الاستطلاع أن 8% من المشاركين سيختارون روبرت كنيدي جونيور؛ الناشط المناهض للقاحات الذي سيشارك في الانتخابات مستقلاً، إذا كان على بطاقة الاقتراع مع ترامب وبايدن.
وكان بايدن؛ يتقدّم على ترامب بأربع نقاط في استطلاعٍ أُجري في الفترة من الرابع حتى الثامن من أبريل.
ويواجه كلا المرشحين صعوبات كبيرة قبل ما يتوقع أن يكون سباقاً متقارباً.
وأمضى ترامب معظم شهر أبريل في قاعة محكمة بمانهاتن، في إطار المحاكمة الأولى من بين أربع محاكمات جنائية ضده.
وبالنسبة لبايدن (81 عاماً)، فهناك مخاوف بشأن عمره، إضافة إلى انتقاداتٍ شديدة من شريحة من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بسبب دعمه الحرب الإسرائيلية في غزة.