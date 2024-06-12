"حماس" ترد على "بلينكن": تواطؤ أمريكي مع إسرائيل بعد طلبها إجراء تعديلات على مقترح وقف الحرب

وتفصيلاً، اعتبرت حماس أن موقف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بتحميلها تعطيل التوصل لاتفاق ما هو إلا تواطؤ أمريكي مع إسرائيل، في إشارة منها إلى ما قاله كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بأنه كان على حماس القبول بالمقترح المطروح كما هو، مؤكدًا أنه إذا تمسكت الحركة بخيار الرفض فسيكون واضحًا أنها اختارت الحرب.