"الرئاسة الإيرانية": مروحية "رئيسي" اختفت بعدما أُمر قائدها بزيادة الارتفاع بسبب "سحابة"

وتابع إسماعيلي بأنه حاول الاتصال بقائد طائرة الرئيس ليجيبهم إمام جمعة تبريز بدلاً منه، وقال: أعلن أفراد طاقم رحلتنا أنهم أجروا اتصالاً على الهاتف المحمول للطيار الكابتن مصطفوي، لكن بدلاً من الكابتن مصطفوي أجاب السيد آية الله آل هاشم قائلاً "إنني لست بخير، وقد سقطنا في الوادي"، ثم اتصلت بالسيد آل هاشم أيضًا وسألته أين أنتم؟ ليرد بالقول "لا أعرف. أنا بین الأشجار"، فسألته كيف حال الباقين؟ هل تراهم؟ فقال السيد آل هاشم "إنني لا أرى أحدًا وأنا وحدي، ولا أعلم ما حدث، ولا يوجد أحد حولي".