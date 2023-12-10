4 متنافسين على المنصب.. الناخبون المصريون يتوافدون على مراكز الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية

ووفق "روسيا اليوم" يحق لنحو 67 مليون شخص تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، التصويت في الانتخابات التي يشرف عليها ما يزيد على عشرين ألف قاضٍ.