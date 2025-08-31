الكويت تستضيف المجلس الوزاري الـ 165 لمجلس التعاون والاجتماع الوزاري المشترك مع اليابان غدًا

أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن اجتماع المجلس الوزاري الـ 165 لمجلس التعاون، سيعقد يوم غدٍ الاثنين في دولة الكويت، برئاسة وزير الخارجية بدولة الكويت -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري عبدالله علي عبدالله اليحيا، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، كما سيعقد بعد ذلك الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين مجلس التعاون واليابان برئاسة وزير خارجية اليابان السيد إيوايا تاكيشي.
وأكد البديوي أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون، سيبحث خلال انعقاده عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ (45) بالكويت ديسمبر 2024م، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.
وبيّن أن الاجتماع الخليجي-الياباني، يأتي ضمن جهود مجلس التعاون في تعزيز علاقاتها مع الدول والمنظمات في العالم، حيث سيتناول مناقشة عدة موضوعات أهمها خطة العمل المشترك بين الجانبين، إضافة إلى استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.