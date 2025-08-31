الكويت تستضيف المجلس الوزاري الـ 165 لمجلس التعاون والاجتماع الوزاري المشترك مع اليابان غدًا

وأكد البديوي أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون، سيبحث خلال انعقاده عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ (45) بالكويت ديسمبر 2024م، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.