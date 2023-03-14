بعد انهيار "سيلكون فالي".. 6 بنوك أمريكية بوجه العاصفة

وفي وقت سابق من أمس، عيّنت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع تيم مايوبولوس، الرئيس التنفيذي السابق لفاني ماي، رئيسًا تنفيذيًّا للكيان الجديد الذي تأسس باسم "بنك سيليكون فالي إن.إيه" بعدما سيطرت الجهة التنظيمية على مؤسسة إس.في.بي المالية عقب انهيارها الذي دفع الأسهم للهبوط وأثار مخاوف من انتقال العدوى إلى الأسواق العالمية.