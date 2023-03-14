بعد انهيار "سيلكون فالي".. 6 بنوك أمريكية بوجه العاصفة

بعد انهياره في خضم أزمة أشعلها سقوط بنك "سيلكون فالي" وأثارت حالة من الذعر في الأسواق، خفضت وكالة موديز تصنيف بنك "سيغنتشر" الذي أغلقته السلطات الأمريكية هذا الأسبوع.
وقالت موديز إنها صنّفت الديون الثانوية لبنك "سيغنتشر" عند مستوى "C"، وتعتبر أدنى درجة في التصنيفات غير الاستثمارية.
وأضافت وكالة التصنيف الائتمانية أنها وضعت 6 بنوك أمريكية أخرى قيد المراجعة لخفض تصنيفها، وهي: فيرست ريبابليك بنك، وزيونس بانكورب، وكوميركا إنك، وويسترن أليانز بانكورب، ويو إم بي فاينانشيال كورب، وإنترست فاينانشيال كورب.
ووفق "سكاي نيوز عربية" كان سهم "فيرست ريبابليك" ومقره سان فرانسيسكو، قد انخفض بنسبة قياسية بلغت 62%، أمس الاثنين، وتراجع سهم "ويسترن أليانس" ومقره فينيكس بنسبة غير مسبوقة بلغت 47%، كما هبطت أسهم "كوميركا" ومقره دالاس بنسبة 28%؛ بحسب بلومبرغ.
وأغلقت السلطات الأمريكية بنك "سيغنتشر" ومقره نيويورك، الأحد، وهو ما يعتبر ثالث أكبر فشل في تاريخ البنوك الأمريكية، بعد يومين من إغلاق "سيلكون فالي بنك".
وتعهدت الإدارة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي بردّ ودائع عملاء سيلكون فالي كاملة، وأكد الرئيس جو بايدن في كلمة أمس أن "الأزمة تحت السيطرة".
وفي وقت سابق من أمس، عيّنت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع تيم مايوبولوس، الرئيس التنفيذي السابق لفاني ماي، رئيسًا تنفيذيًّا للكيان الجديد الذي تأسس باسم "بنك سيليكون فالي إن.إيه" بعدما سيطرت الجهة التنظيمية على مؤسسة إس.في.بي المالية عقب انهيارها الذي دفع الأسهم للهبوط وأثار مخاوف من انتقال العدوى إلى الأسواق العالمية.
وبحسب "رويترز" نقلت الجهة التنظيمية جميع ودائع بنك سيليكون فالي إلى هذا البنك الجسري وقالت إن جميع المودعين سيمكنهم الوصول لأموالهم اعتبارًا من صباح أمس الاثنين.