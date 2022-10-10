ردًّا على تفجير جسر القرم.. روسيا وبيلاروسيا تنشران قوة عسكرية مشتركة

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم (الاثنين)، أن بلاده وروسيا، ستنشران قوة عمل عسكرية مشتركة، ردًّا على ما وصفه بتفاقم التوتر على الحدود الغربية للبلاد؛ بحسب نقلته "رويترز" عن وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية.
وقال "لوكاشينكو": "إن الدولتين ستنشران مجموعة عسكرية إقليمية، وإنهما بدأتا في جمع القوات قبل يومين على ما يبدو، بعد الانفجار الذي وقع على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم".
واستخدمت موسكو، بيلاروس نقطة انطلاق لغزوها لأوكرانيا في 24 فبراير؛ حيث أرسلت قوات ومعدات إلى شمال أوكرانيا من قواعد في بيلاروس.