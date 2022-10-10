ردًّا على تفجير جسر القرم.. روسيا وبيلاروسيا تنشران قوة عسكرية مشتركة

وقال "لوكاشينكو": "إن الدولتين ستنشران مجموعة عسكرية إقليمية، وإنهما بدأتا في جمع القوات قبل يومين على ما يبدو، بعد الانفجار الذي وقع على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم".