الخارجية الأمريكية تنصح رعاياها في لبنان بالمغادرة الآن

وتزامنت تلك التصريحات مع ارتفاع حدة التوتر في الجنوب اللبناني، وذكرت وسائل إعلام محلية أن قصفًا إسرائيليًّا "بالقذائف الفوسفورية" استهدف أطراف بلدتي "علما الشعب" و"مروحين" الحدوديتين؛ لكن فترة من الهدوء تسود حاليًا المنطقة الحدودية.