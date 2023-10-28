الخارجية الأمريكية تنصح رعاياها في لبنان بالمغادرة الآن

طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من المواطنين الأمريكيين، في لبنان، مغادرة البلاد الآن، طالما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة؛ إذ لا يمكن التنبؤ بمسار الوضع الأمني.
وقالت السفارة الأمريكية، في بيروت، عبر منصة "إكس": "ليس هناك ما يضمن أن الحكومة الأمريكية ستقوم بإجلاء المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم، في حالة الأزمات".
وتزامنت تلك التصريحات مع ارتفاع حدة التوتر في الجنوب اللبناني، وذكرت وسائل إعلام محلية أن قصفًا إسرائيليًّا "بالقذائف الفوسفورية" استهدف أطراف بلدتي "علما الشعب" و"مروحين" الحدوديتين؛ لكن فترة من الهدوء تسود حاليًا المنطقة الحدودية.