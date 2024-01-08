بعد أعمال عنف.. "الشيخة حسينة" تفوز بأغلبية ساحقة في برلمان بنغلاديش

وأجريت الانتخابات -وفق "أسوشيتد برس"- على 299 مقعدًا من أصل 300 مقعد في البرلمان. وفي أحد المقاعد، تم تأجيل الانتخابات كما يقتضي القانون بعد وفاة مرشح مستقل، ومن المتوقع صدور الإعلان الرسمي النهائي من لجنة الانتخابات اليوم الاثنين.