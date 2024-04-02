الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

وقالت: إن مستشفى الشفاء في غزة لم يعد قادرًا على العمل أو تقديم الخدمات الطبية بأي شكل من الأشكال، وذلك بعد الغارات التي شنّها الجيش الإسرائيلي على مدى الأسبوعين الماضيين، مشيرةً إلى أن أكثر من 21 مريضًا توفوا خلال فترة الحصار.