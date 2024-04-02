الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي، الذي كان يجب أن يحدث قبل شهر دون تأخير.
وقالت: إن مستشفى الشفاء في غزة لم يعد قادرًا على العمل أو تقديم الخدمات الطبية بأي شكل من الأشكال، وذلك بعد الغارات التي شنّها الجيش الإسرائيلي على مدى الأسبوعين الماضيين، مشيرةً إلى أن أكثر من 21 مريضًا توفوا خلال فترة الحصار.
وأضافت المتحدثة باسم المنظمة الدكتورة مارجريت هاريس: أن تدمير مجمع الشفاء الطبي يعني انهيار النظام الصحي في قطاع غزة، وأنه إذا تمّ السماح اليوم بالوصول إلى مجمع الشفاء الطبي والمرافق الصحية القليلة المتبقية في شمال غزة، فإن أولويات المنظمة تشمل توفير إمدادات الأدوية والوقود والغذاء، وتقييم الاحتياجات الإضافية اللازمة لإنقاذ أرواح المرضى المتبقين.
وأشارت إلى أن المنظمة تسعى منذ عدة أيام للوصول إلى المستشفيات، وتمّ رفض معظم المهام.
يأتي ذلك وسط تجدد المخاوف المتعلقة بسلامة عمال الإغاثة في قطاع غزة، بعد قتل سبعة عاملين إنسانيين تابعين إلى المطبخ المركزي العالمي في غارة جوية إسرائيلية على إحدى مركباته في دير البلح، رغم تقاسم البيانات مع السلطات الإسرائيلية وموافقتها على المهمة.