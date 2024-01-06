الإمارات.. النائب العام يحيل "84" متّهمًا أغلبهم من تنظيم "الإخوان المسلمين" إلى محكمة أمن الدولة

قالت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم: إن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام بالإمارات، أمر بإحالة "84" متّهمًا أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية "محكمة أمن الدولة"؛ لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
ووفق "وام": كان المتهمون قد أخفوا هذه الجريمة وأدلّتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم "17" لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.
وتابعت الوكالة الرسمية: بناء على معلومات وتحرّيات كافية، أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة، مع ندب محام للحضور مع كل متّهم، وبعد قرابة ستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرّر النائبُ العام إحالةَ المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة، والتي ما زالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكّن من توكيل محام للدفاع.