الإمارات.. النائب العام يحيل "84" متّهمًا أغلبهم من تنظيم "الإخوان المسلمين" إلى محكمة أمن الدولة

وتابعت الوكالة الرسمية: بناء على معلومات وتحرّيات كافية، أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة، مع ندب محام للحضور مع كل متّهم، وبعد قرابة ستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرّر النائبُ العام إحالةَ المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة، والتي ما زالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكّن من توكيل محام للدفاع.