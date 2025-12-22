أعلنت السلطات الأمريكية عن رفع قيمة المكافأة المالية المقدمة للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في المغادرة الطوعية من الولايات المتحدة إلى 3 آلاف دولار، ضمن برنامج فدرالي يستهدف تقليل الضغط على نظام الهجرة وتسريع عمليات الإبعاد الطوعي.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، في منشور عبر منصة "إكس"، إن القرار يأتي تزامنًا مع فترة أعياد الميلاد، مشيرة إلى أن دافعي الضرائب "زادوا بشكل سخي حجم المكافأة إلى ثلاثة أضعافها" لدعم هذا التوجه.
وبحسب البرنامج، تتحمل السلطات الأمريكية تكاليف تذاكر الطيران للمغادرين، إضافة إلى إعفائهم من الغرامات المترتبة على مخالفات قوانين الهجرة، ما يمثل حزمة تحفيزية تهدف إلى تشجيع الخروج الطوعي دون إجراءات قانونية مطوّلة.
وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت هذا البرنامج في يناير الماضي، واستفاد منه، حتى الآن، نحو 1.9 مليون مهاجر، بحسب ما أفادت به وكالة "تاس" الروسية، في تقرير حول الإجراءات الجديدة المتعلقة بالهجرة.