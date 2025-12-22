مكافأة مالية وسفر مجاني.. أمريكا تعرض "خروجًا مريحًا" للمهاجرين غير الشرعيين

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت هذا البرنامج في يناير الماضي، واستفاد منه، حتى الآن، نحو 1.9 مليون مهاجر، بحسب ما أفادت به وكالة "تاس" الروسية، في تقرير حول الإجراءات الجديدة المتعلقة بالهجرة.