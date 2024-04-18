"وول ستريت جورنال": إيران بدأت تجلي موظفيها من سوريا تحسبًا لرد إسرائيلي

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد قال أمس: "إن رد بلاده على إسرائيل كان محدودًا وعقابيًا"، وتوعّد تل أبيب بالتعامل "بشدة وصرامة" في حال قيامها بأدنى هجوم على الأراضي الإيرانية.