"وول ستريت جورنال": إيران بدأت تجلي موظفيها من سوريا تحسبًا لرد إسرائيلي

نقلت "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين ومستشارين سوريين وإيرانيين، الخميس، أن إيران بدأت تجلي موظفيها من مواقع سورية حيث يوجد الحرس الثوري الإيراني بشكل كبير، تحسبًا لرد إسرائيلي عقب هجومها السبت على إسرائيل انتقاما لقصفها أحد مبانيها الدبلوماسية بدمشق مطلع أبريل (نيسان) الجاري.
وأضافت الصحيفة أن إيران تستعد لهجوم إسرائيلي انتقامي على أراضيها أو على وكلائها"، وأبرزهم حزب الله جنوب لبنان.
وبينت إن ذلك يأتي في حين تضغط الولايات المتحدة والدول الأوروبية على إسرائيل من أجل رد يمنع تصعيد التوترات الناجمة عن هجوم طهران بالصواريخ والطائرات دون طيار نهاية الأسبوع الماضي.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد قال أمس: "إن رد بلاده على إسرائيل كان محدودًا وعقابيًا"، وتوعّد تل أبيب بالتعامل "بشدة وصرامة" في حال قيامها بأدنى هجوم على الأراضي الإيرانية.