اشتباك دبلوماسي علني.. باريس ترد بعنف على نتنياهو بسبب فلسطين وتصف تصريحاته بـ"الدنيئة"

يُذكر أن ماكرون أعلن نهاية الشهر الماضي أن باريس ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، في خطوة أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية، فيما أعلنت أكثر من 10 دول غربية، بينها كندا وأستراليا وأيرلندا، اعتزامها الاعتراف بفلسطين في التوقيت ذاته.