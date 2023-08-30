دومينو إفريقيا.. "خطيئة" عائلة بونغو و"لعنة" الكنوز الطبيعية تضرب "الغابون"

وتابع، في حالة الغابون قد يكون المبرر هو سيطرة عائلة بونغو على السلطة لأكثر من نصف قرن، إلا أنه في كل الأحوال المجالس العسكرية تفشل دائماً في تغيير الأوضاع التي قالت إنها استولت على السلطة لإصلاحها.