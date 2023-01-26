البحث عن أمريكية بتهمة قتل طالب سعودي في منزله

وقالت الشرطة إن المتهمة تدعى نيكول ماري رودجرز، البالغة من العمر 19 عامًا، من مدينة كولومبوس بولاية جورجيا وتواجه اتهامات بالقتل ويتم البحث عنها حاليًا.