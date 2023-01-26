البحث عن أمريكية بتهمة قتل طالب سعودي في منزله

تبحث شرطة فيلادلفيا الأمريكية عن امرأة من ولاية جورجيا فيما يتعلق بحادث قتل طالب سعودي طعناً ظهر يوم الاثنين الماضي داخل منزله.
وأشار تقارير أمريكية ان الضحية يبلغ من العمر ٢٥ عاماً أصيب بطعنة في الرقبة في دورة المياه في شقته الواقع في الدور الثالث .
وقالت الشرطة إن المتهمة تدعى نيكول ماري رودجرز، البالغة من العمر 19 عامًا، من مدينة كولومبوس بولاية جورجيا وتواجه اتهامات بالقتل ويتم البحث عنها حاليًا.
وأشارت الشرطة أنها تقود سيارة كيا سورينتو 2017 سوداء تحمل لوحة ترخيص جورجيا CUS-1413 ، ووضعت مكأفاة قدرها ٢٠ ألف دولار مقابل المعلومات التي تؤدي إلى الاعتقال والإدانة.
ووفقاً للمعلومات المتناقلة عن زملاء القتيل أن القاتلة دخلت المنزل لشراء أثاثه إلا أنها قامت بقتله بغرض السرقة وفرت من الموقع.