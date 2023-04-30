بريطانيا تُسيِّر رحلة إجلاء إضافية لمواطنيها من بورتسودان غدًا

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد أن بريطانيا رتَّبت رحلة إجلاء إضافية لمواطنيها من بورتسودان، ستغادر غدًا.
وأوضحت الحكومة أنها أجلت 2122 شخصًا حتى الآن من السودان، وفقًا لـ"رويترز"، وأكدت أنها لم تعد تُسيِّر رحلات إجلاء من قاعدة وادي سيدنا الجوية بالقرب من الخرطوم؛ بسبب تراجع الطلب من المواطنين البريطانيين، واستمرار عدم الاستقرار ميدانيًّا.
من ناحيته، قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان: "جهودنا للإنقاذ مستمرة من بورتسودان. نواصل بذل كل ما في وسعنا لتأمين وقف طويل الأمد لإطلاق النار، وانتقال مستقر إلى الحكم المدني، وإنهاء العنف في السودان".