بريطانيا تُسيِّر رحلة إجلاء إضافية لمواطنيها من بورتسودان غدًا

وأوضحت الحكومة أنها أجلت 2122 شخصًا حتى الآن من السودان، وفقًا لـ"رويترز"، وأكدت أنها لم تعد تُسيِّر رحلات إجلاء من قاعدة وادي سيدنا الجوية بالقرب من الخرطوم؛ بسبب تراجع الطلب من المواطنين البريطانيين، واستمرار عدم الاستقرار ميدانيًّا.