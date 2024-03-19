"الخارجية الفلسطينية" ترحب بفرض عقوبات أوروبية على المستعمرين المعتدين على المواطنين

واعتبرت "الخارجية الفلسطينية" في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار خطوة بالاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعمارية العنصرية، ووضع منظمات وميليشيات المستعمرين الإرهابية ومَن يقف خلفها ويدعمها من المسؤولين الإسرائيليين، أمثال سموتريتش؛ وبن غفير؛ وغيرهما، على قوائم الإرهاب.