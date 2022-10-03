ضربة أمريكية تقتل قيادياً من "الشباب" بالصومال.. والحركة ترد بهجوم

وكشف محافظ هيران، علي جيتي عثمان، الذي نجا من الهجوم، للأسوشيتد برس عبر الهاتف، أن وزير الصحة في ولاية هيرشابيل ونائب حاكم هيران المسؤول عن المالية كانا من بين القتلى في الهجوم، الذي أصاب 36 آخرين على الأقل.