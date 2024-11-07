فترة انتقالية بين الانتخابات والتنصيب.. صلاحيات "ترامب" خلال مرحلة "البطة العرجاء"

على الرغم من الإعلان عن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بفترة ولاية ثانية في البيت الأبيض في الانتخابات الأمريكية 2024؛ إلا أنه لن يتولى منصبه حتى 20 يناير 2025، وعليه الانتظار لمدة 11 أسبوعًا، وهي الفترة التي تسمى بـ"البطة العرجاء".