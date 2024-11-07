فترة انتقالية بين الانتخابات والتنصيب.. صلاحيات "ترامب" خلال مرحلة "البطة العرجاء"

على الرغم من الإعلان عن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بفترة ولاية ثانية في البيت الأبيض في الانتخابات الأمريكية 2024؛ إلا أنه لن يتولى منصبه حتى 20 يناير 2025، وعليه الانتظار لمدة 11 أسبوعًا، وهي الفترة التي تسمى بـ"البطة العرجاء".
ويعتبر هذا الوقت اصطلاحًا سياسيًّا أمريكيًّا يطلق على الأشهر الأخيرة لبقاء الرئيس في مقاليد الحكم، واستلام الرئيس المنتخب مهامه رسميًّا، وهي الفترة الانتقالية بين ظهور نتائج الانتخابات وتنصيب الرئيس.
وأشار موقع "شير أمريكا" إلى أن الرئيس المنتخب لا يمكنه تولي منصبه على الفور؛ إلا أنه يمكن للفائز المعلن الحصولُ على الأموال اللازمة لعملية انتقال السلطة والإحاطات من الإدارة المنتهية ولايتها.
و في هذه الفترة سيبدأ ترامب بتلقي إحاطات استخبارية يومية معروفة بالإحاطة اليومية للرئيس؛ ليكون على دراية بالتحديات الأمنية وسياسات البيت الأبيض بجانب عمله على اختيار أعضاء حكومته، وبعدها سينسق فريق إدارة ترامب مع إدارة الرئيس جو بايدن؛ لضمان سلاسة عملية التسليم والتسلم ومن ثم الاستعدادات لحفل تنصيبه.