أوكرانيا: تعرض مناطق بجنوب البلاد لضربات صاروخية روسية "مكثفة"

وأفادت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني بأن طائرات أتت من البحر الأسود شنت هذه الضربات. وذكر بيان الجيش في معلومات أولية أن هذه الغارات لم تخلف ضحايا إلا "أنها استهدفت البنى التحتية للميناء بمنطقة ميكولايف".