أوكرانيا: تعرض مناطق بجنوب البلاد لضربات صاروخية روسية "مكثفة"

أعلنت السلطات الأوكرانية الثلاثاء عن تعرض مناطق في جنوب البلاد، بينها ميناء ميكولايف وقرية زاتوكا الساحلية قرب أوديسا إلى ضربات صاروخية روسية "مكثفة".
وأفادت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني بأن طائرات أتت من البحر الأسود شنت هذه الضربات. وذكر بيان الجيش في معلومات أولية أن هذه الغارات لم تخلف ضحايا إلا "أنها استهدفت البنى التحتية للميناء بمنطقة ميكولايف".
وتأتي الضربات الروسية رغم توقيع موسكو الأسبوع الماضي اتفاقًا لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ في منطقة أوديسا.
وأعلنت السلطات الأوكرانية عن تعرّض مناطق جنوب البلاد الثلاثاء لقصف روسي كثيف استهدف، خصوصًا ميناء ميكولايف وقرية ساحلية قرب أوديسا.
وتحدثت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني عن "ضربات صاروخية مكثفة في جنوب أوكرانيا باستخدام طائرات آتية من البحر الأسود".
وتأتي الضربات الروسية رغم توقيع موسكو الأسبوع الماضي اتفاقًا لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية المهمّة لتحقيق أمن غذائي عالمي، عبر ثلاثة موانئ في منطقة أوديسا.