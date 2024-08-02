فرنسا.. وزير الداخلية يدعو لتعبئة الأمن لحماية الجالية اليهودية

دعا وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانين" إلى "تعزيز فوري" لأمن الجالية اليهودية في فرنسا، وذلك بعد دعوة حركة حماس إلى يوم غضب على خلفية اغتيال قائدها إسماعيل هنية في طهران.
وكتب وزير الداخلية المستقيل في برقية موجهة إلى الأجهزة الأمنية، وذلك بعد دعوة "حماس" للخروج في مسيرات في يوم غضب تنديدًا باغتيال رئيس مكتبها السياسي: إن "خطر تحول "الدعوة إلى الغضب" إلى فعل حقيقي، خاصة وأن العديد من المواطنين الإسرائيليين موجودون على الأراضي الفرنسية بسبب الألعاب الأولمبية"؛ بحسب موقع "روسيا اليوم".
وطلب وزير الداخلية "التعبئة دون تأخير" لضباط الشرطة والدرك، وكذلك لجنود قوة الحراسة "لضمان حماية الأماكن التي يرتادها مواطنونا اليهود في الأيام المقبلة، وخاصة في أثناء الطقوس الدينية".