فرنسا.. وزير الداخلية يدعو لتعبئة الأمن لحماية الجالية اليهودية

وكتب وزير الداخلية المستقيل في برقية موجهة إلى الأجهزة الأمنية، وذلك بعد دعوة "حماس" للخروج في مسيرات في يوم غضب تنديدًا باغتيال رئيس مكتبها السياسي: إن "خطر تحول "الدعوة إلى الغضب" إلى فعل حقيقي، خاصة وأن العديد من المواطنين الإسرائيليين موجودون على الأراضي الفرنسية بسبب الألعاب الأولمبية"؛ بحسب موقع "روسيا اليوم".