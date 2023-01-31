نصف مليون فرنسي يتظاهرون احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد

وانطلقت المسيرة عند الساعة 14,15 "13,15 ت غ" بقيادة رؤساء النقابات "الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل، الاتحاد العمالي العام، نقابة القوى العاملة، الاتحاد الفرنسي للكوادر المهنية - الاتحاد العام للكوادر المهنية، الاتحاد الفرنسي للعمال المسيحيين، الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة، اتحاد متضامنون، الاتحاد النقابي الموحد"، وساروا خلف لافتة كُتب عليها: "إصلاح نظام التقاعد: العمل لفترة أطول، كلّا".