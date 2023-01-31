نصف مليون فرنسي يتظاهرون احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد

تظاهر مئات آلاف الفرنسيين، اليوم "الثلاثاء"، في باريس احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد، وتقدّم المسيرة رؤساء النقابات الرئيسية.
وأفاد الاتحاد العمالي العام بأن نصف مليون فرنسي تظاهروا في باريس؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وانطلقت المسيرة عند الساعة 14,15 "13,15 ت غ" بقيادة رؤساء النقابات "الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل، الاتحاد العمالي العام، نقابة القوى العاملة، الاتحاد الفرنسي للكوادر المهنية - الاتحاد العام للكوادر المهنية، الاتحاد الفرنسي للعمال المسيحيين، الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة، اتحاد متضامنون، الاتحاد النقابي الموحد"، وساروا خلف لافتة كُتب عليها: "إصلاح نظام التقاعد: العمل لفترة أطول، كلّا".
وأوضح الأمين العام لنقابة "القوى العاملة" فريديريك سويو، أن المظاهرة سدّ منيع أمام رفع سنّ التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عامًا.
وتوقّع أن تتسارع وتيرة التعبئة.