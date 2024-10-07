استشهاد 11 فلسطينيًّا في إطلاق نار وقصف للاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية

استشهد 11 فلسطينيًّا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على قطاع غزة والضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منزلًا وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة في قطاع غزة. تزامن ذلك مع إجبار آلاف العائلات الفلسطينية على النزوح من منازلهم في جميع مناطق شمال القطاع.
وفي سياق متصل، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلية جميع سكان بلدات معن، القرارة، بني سهيلا، والمحطة جنوب القطاع على النزوح من منازلهم، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف.
وفي مدينة القدس المحتلة، استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مخيم قلنديا. وأفادت المصادر الطبية الفلسطينية بأن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على الفلسطينيين خلال اقتحامها المخيم، مما أدى لاستشهاد الطفل وإصابة أربعة آخرين. كما أصيب فلسطينيان آخران برصاص الاحتلال في بلدة حلحول قرب مدينة الخليل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال البلدة بعشرات الآليات العسكرية.