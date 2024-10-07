استشهاد 11 فلسطينيًّا في إطلاق نار وقصف للاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منزلًا وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة في قطاع غزة. تزامن ذلك مع إجبار آلاف العائلات الفلسطينية على النزوح من منازلهم في جميع مناطق شمال القطاع.