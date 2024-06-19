جريمة بشعة.. الاحتلال الإسرائيلي يحرق معبر رفح البري بشكل كامل

أحرق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، جميع مرافق معبر رفح البري، بوابة قطاع غزة الوحيدة مع العالم الخارجي، وقد حوّل الاحتلال معبر رفح الذي سيطر عليه في السادس من الشهر الماضي إلى رماد، بعد أن أضرم النار في جميع صالاته ومرافقه، كما أحرق الاحتلال الممر والمكاتب الخاصة بتنظيم دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.