العالم

الرئيس الأوكراني يدعو إلى تشكيل محكمة دولية لمقاضاة روسيا

طالب بتقديم كل قاتل وسفّاح للعدالة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الخميس)، أمام برلمانيي مجلس أوروبا إلى تشكيل محكمة دولية لمقاضاة روسيا.

وقال "زيلينسكي" في كلمة عبر الفيديو خلال جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: "يجب إعلان روسيا على أنها دولة معتدية، ويجب تقديم كل قاتل وسفّاح إلى العدالة بسبب الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه الحرب".

وأضاف: "يجب إنشاء الآليات القانونية اللازمة للقيام بذلك، ولديكم دور خاص لإنشاء محكمة خاصة لتقديم روسيا للعدالة وتطبيق مبادئ القانون الدولي".

وبيّن الرئيس الأوكراني أنّ "هناك حاجة لضمانات تكفل سلاماً طويل الأمد، لكن روسيا ترفض أيّ حوار".

الرئيس الأوكراني
فلاديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية الروسية

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