الرئيس الأوكراني يدعو إلى تشكيل محكمة دولية لمقاضاة روسيا

وقال "زيلينسكي" في كلمة عبر الفيديو خلال جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: "يجب إعلان روسيا على أنها دولة معتدية، ويجب تقديم كل قاتل وسفّاح إلى العدالة بسبب الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه الحرب".