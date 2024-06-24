أضراره دائمة إذا تخطاهم الموت.. ما تأثير الجوع على أطفال غزة؟

وحتى عندما ينجو الأطفال، يقول خبراء التغذية إن الحرمان من الغذاء في السنوات الأولى يمكن أن يسبب أضرارًا دائمة، فدماغ الطفل ينمو بأسرع معدل خلال العامين الأولين من الحياة، لذلك، حتى إذا لم يمت الأطفال جوعًا أو بسبب المرض بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم، فقد يواجهون تأخرًا في النمو والتطور، وفقًا لما قالته عائشة غارج، مستشارة التغذية في "اليونيسف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أضافت: "على الرغم من أنهم قد يكونون على قيد الحياة، إلا أنهم قد لا ينمون بشكل جيد في مرحلة الطفولة وما بعدها".