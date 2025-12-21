"الصحة العالمية": التقدم في مكافحة المجاعة بـ"غزة" هش.. وأكثر من 100 ألف طفل مهدد بسوء التغذية

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن التقدم المُحرز في مكافحة المجاعة بقطاع غزة لا يزال هشًّا للغاية، في ظل استمرار الدمار الكبير في البنية التحتية، وانهيار سبل العيش والإنتاج الغذائي المحلي، والقيود المفروضة على العمليات الإنسانية.