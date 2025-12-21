"الصحة العالمية": التقدم في مكافحة المجاعة بـ"غزة" هش.. وأكثر من 100 ألف طفل مهدد بسوء التغذية

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن التقدم المُحرز في مكافحة المجاعة بقطاع غزة لا يزال هشًّا للغاية، في ظل استمرار الدمار الكبير في البنية التحتية، وانهيار سبل العيش والإنتاج الغذائي المحلي، والقيود المفروضة على العمليات الإنسانية.
وأوضح غيبريسوس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن أكثر من 100 ألف طفل و37 ألفًا من النساء الحوامل والمرضعات في غزة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد بحلول أبريل 2026، ما يستدعي تدخلاً إنسانيًا عاجلاً.
وأشار إلى أن 50% فقط من المرافق الصحية في القطاع تعمل بشكل جزئي، وتعاني من نقص حاد في الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية، التي غالبًا ما تواجه صعوبات في الدخول نتيجة الإجراءات المعقدة والقيود المفروضة.
ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى الموافقة العاجلة على دخول الإمدادات والمعدات الطبية المنقذة للحياة إلى مستشفيات غزة، بهدف تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الحيوية للمدنيين في ظل الأزمة المتصاعدة.