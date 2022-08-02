أفغانستان.. شاهد الدخان المتصاعد من موقع استهداف الظواهري

أظهر مقطع فيديو، نشرته رويترز، تصاعد عمود دخان من موقع الضربة الأمريكية التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابل.
وتبين اللقطات التي تم تصويرها الأحد، بحسب الوكالة، الدخان يتصاعد من مبنى في منطقة شيربور بكابل، حيث قتلت غارة أمريكية زعيم القاعدة.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إن الظواهري (71 عامًا) قتل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة. وقال مسؤولون أمريكيون إن الهجوم وقع الأحد (31 يوليو).
ولسنوات كان يعتقد أن الظواهري يختبئ في منطقة حدودية بين باكستان وأفغانستان.
وكانت الاستخبارات الأمريكية تبحث عن الظواهري منذ سنوات طويلة ولا سيما بعد مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق في العام 2011. وكان يعتقد أن الظواهري يختبئ في باكستان أو أفغانستان.
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن واشنطن رصدت في عام 2022 عائلة الظواهري في منزل في العاصمة الأفغانية التي انسحبت منها القوات الأمريكية في أغسطس الماضي مع هيمنة حركة طالبان على السلطة.
وأكدت معلومات استخبارية في الأشهر التالية وجود أيمن الظواهري شخصيًا في هذا المكان. ودرس الأمريكيون هيكلية المنزل والمخاطر التي قد تلحق بالمدنيين وطريقة عيشه. وتبين لهم أنه لا يغادر المنزل بتاتًا، بحسب وكالة "فرانس برس".
وعلى مدى عدة أشهر، ازدادت ثقة مسؤولي المخابرات في أنهم حددوا هوية الظواهري بشكل صحيح في المنزل الآمن في كابل. وفي أوائل أبريل بدأوا في إطلاع كبار مسؤولي الإدارة. وبعد ذلك أطلع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، الرئيس جو بايدن.