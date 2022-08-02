أفغانستان.. شاهد الدخان المتصاعد من موقع استهداف الظواهري

وكانت الاستخبارات الأمريكية تبحث عن الظواهري منذ سنوات طويلة ولا سيما بعد مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق في العام 2011. وكان يعتقد أن الظواهري يختبئ في باكستان أو أفغانستان.